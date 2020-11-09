Муцениеце показала фото с пляжа в одних трусах

Москва, 9 ноября. Актриса Агата Муцениеце показала в своем Instagram фрагменты со своего отдыха в Крыму. Звезда уже успела погулять по горе Ай-Петри и сняться на пляже топлес.

Снимки Муцениеце опубликовала в сервисе Stories. У побережья Черного моря она отдыхала в компании близких подруг, демонстрируя, что она ничуть не переживает о разводе с актером Павлом Прилучным. На первой фотографии звезда похвасталась, что привычный для нее ежедневный бег она заменила прогулками в горах.

«Поход по горам укрепляет не только дух, но и тело», — написала она.

На фотографии она продемонстрировала свою фигуру, показавшись перед фанатами в одном нижнем белье. Вскоре в ее аккаунте появилась еще одна откровенная фотография, сделанная на диком пляже. На ней звезда одета лишь в плавки и стоит спиной к камере.

Напомним, минувшим летом в Крыму отдыхал бывший муж Муцениеце Павел Прилучный со своей новой возлюбленной, звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.теперь же «по их следам» решила отправиться сама Агата. Ранее в СМИ появилась информация, что актер решил бросить свою любовницу и вернуть экс-супругу Агату Муцениеце.