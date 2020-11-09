Миранчук забил «Интеру» в дебютном матче в чемпионате Италии за «Аталанту»

Рим, 8 ноября. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук помог «Аталанте» избежать поражения от «Интера» в матче седьмого тура Серии А чемпионата Италии.

Матч завершился со счетом 1:1, гости из Милана отличились на 58-й минуте. Счет в матче открыл нападающий сборной Аргентины, игрок «Интера» Лаутаро Мартинес. Миранчук вышел на поле во втором тайме и принес «Аталанте» ничью, сравняв счет на 79-й минуте.

«Аталанта» с 13 очками занимает в турнирной таблице чемпионата Италии пятое место. «Интер» расположился на шестом месте с 12 баллами. Серию А возглавляет набравший 16 баллов «Милан».

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» в конце августа из московского «Локомотива». Дебютный матч за итальянскую команду российский хавбек провел 21 октября против датского «Мидтьюлланна» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Миранчук вышел на замену во втором тайме и забил гол в конце встречи.