Звезда «Дома-2» рассказала, как срок в тюрьме сделал ее сильнее

Москва, 8 ноября. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Дашко прокомментировала свой срок, который она провела в колонии за мошенничество.

По словам Дашко, во время следственных действий был шанс, что ей удастся получить условный срок. Однако из-за известности и медийности Дашко, суд принял решение дать женщине более строгую меру наказания. Ей было назначено два года колонии несмотря на уплаченные штрафы и возмещенный ущерб.

Несмотря на это, Анастасия Дашко не жалеет о произошедшем. По ее словам, она вышла из мест заключения и сразу же отпустила этот фрагмент из своей жизни.

«Мне тот период даже не снится. Но я поняла, что в жизни, чтобы обрести счастье, нужно пройти через несчастье. Эта ситуация сделала меня сильнее, мне ничего теперь не страшно. Может быть, даже хорошо, что мне дали реальный срок», — сказала она в интервью StarHit.

На данный момент бывшей участнице скандального шоу удалось восстановить семейную жизнь и научиться ценить свободу. В беседе с журналистами она отметила, что возвращаться в проект не намерена. Более того, она бы не пустила на подобные шоу своих сыновей.

Ранее Дашко решилась на участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ, авторы которого показали результаты в Instagram.