Дзюба прокомментировал скандал с интимным видео

Москва, 8 ноября. Российский футболист Артем Дзюба в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео, на котором прокомментировал скандал с интимным видео, слитым в Сеть.

Накануне в Интернете появился ролик, на котором мужчина, похожий на нападающего ФК «Зенит» Артема Дзюбу, занимается самоудовлетворением. Видео было опубликовано в социальных сетях перед матчем петербургского клуба с «Краснодаром». Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу «Зенита».

По словам Дзюбы, это было самый непростой матч в его карьере.

«Как, наверное, в аду побывал… Но я хотел бы сказать, что я не идеален, как и любой человек. Допускаю ошибки. Все мы грешные, к сожалению. Я во многом, наверное, виноват в этом. Могу винить только себя», — сказал он.

Также футболист поблагодарил тех, кто поддержал его: родных, близких, друзей.

«Это мой путь, наверное, непростой. Что бы там дальше ни было, я в любом случае благодарен вам. В целом, я надеюсь, что я смогу прожить достойно свою жизнь, буду хорошим человеком», — сказал Дзюба.

Также он отметил, что старается максимально сдерживаться, чтобы не показаться «тряпкой или показушником».

Ранее оскандалившегося на всю страну футболиста Артема Дзюбу поддержали многие артисты отечественной эстрады. На сторону артиста встала исполнительница Айза, Светлана Лобода и телеведущая Ксения Собчак.

Артем Дзюба является трехкратным обладателем Кубка России, трехкратным обладателем Суперкубка России и двукратным чемпионом России. В 2016 году становился участником чемпионата Европы, а в 2018 году чемпионата мира. Также Дзюба стал вторым бомбардиром в истории сборной России и четвертым бомбардиром в истории чемпионатов России.