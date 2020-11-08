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Актриса из «Чик» поддержала Дзюбу пикантным фото

Актриса из «Чик» поддержала Дзюбу пикантным фото

Москва, 8 ноября. Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова оголилась в поддержку футболиста петербургского клуба «Зенит» Артема Дзюбы. Снимком артистка поделилась в Instagram-storie

На фото 28-летняя актриса позирует голой, рукой прикрывая грудь. Под пикантной фотографией Шмыкова разместила хэштег «#ЯМЫДЗЮБА»

Актриса из «Чик» поддержала Дзюбу пикантным фото

Известный российский футболист Артем Дзюба оказался в центре скандала. В Сети было опубликовано видео, на котором мужчина, внешне похожий на спортсмена, занимается онанизмом. После этого главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вместе с РФС принял решение о временной отставке игрока.

В непростой ситуации футболиста поддержали многие звезды шоу-бизнеса и простые пользователи. Телеведущий Андрей Малахов поделился в соцсетях фотографией из собственной постели. Фото он сопроводил подписью: «Дзюба лучший, держись!».

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