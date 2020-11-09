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День 43-й: Азербайджан захватывает Шушу и Мартуни, конец войны приближается

День 43-й: Азербайджан захватывает Шушу и Мартуни, конец войны приближается

43-й день боевых действий стал одним из самых критичных для Армии Карабаха. Потеря ключевого города Шуша еще несколько дней будет оказывать сильное влияние на линию фронта и менять ее конфигурацию. На этом фоне неудивительно появление сообщений о параметрах нового режима прекращения огня, тем более что в Баку наведались турецкие министры.

Оперативная обстановка

Описывая события в битве за Шушу, приходится отметить тот факт, что азербайджанское командование не стало тратить много времени на перегруппировку войск и насыщение ударных сил бронетехникой, а решило «ковать железо пока горячо». После пары дней разведки боем ВС Азербайджана начали штурм города рейдовыми отрядами пехоты и группами спецназа. Во многом это говорит о том, что оценка боевых возможностей обороняющейся группировки армянских войск показала, что Шушу можно взять и такими силами. Причем Баку не смутила даже переброшенная ранее бронегруппа, попавшая в репортаж коллег из Anna-News.

День 43-й: Азербайджан захватывает Шушу и Мартуни, конец войны приближается

Наиболее вероятно, что трещину дала оборона на левом фланге, где азербайджанские рейдовые отряды воспользовались чуть более пологими склонами и через село Карыбалы под прикрытием тумана зашли в северо-западную часть города. После этого были нанесены еще два удара с юго-запада и юго-востока, чего защитникам Шуши выдержать не удалось.

По всей видимости, потеряла Армия Карабаха и город Мартуни, хотя в Баку об этом пока не сообщили. Ситуация там уже давно была критической, при этом ведение обороны не имело смысла в военном отношении и отнимало лишние силы, но сдать город армяне не могли, видимо, по идеологическим причинам.

В течение дня азербайджанское министерство обороны также показало видео, где Су-25 ВВС Азербайджана неподалеку от Мартуни нанесли удар по командному пункту Армии Карабаха, скорее всего, уровня рота-батальон. Поэтому говорить о массовой гибели командного состава армян пока преждевременно. Однако этот факт указывает на то, что воздух Армия Карабаха так и не смогла закрыть, несмотря на многочисленные заявления обратного характера с армянской стороны. 

Безусловно, в Ереване потери двух ключевых городов не признают и вряд ли это сделают, пока доказательства не станут совсем очевидными.

Также с трудом удается оценить, как Армия Карабаха организует оборону с учетом изменений в диспозиции сторон на фронте. Продолжает держаться группировка вокруг Лачина, однако зачем-то было принято решение вбросить старое видео с отступающей пехотой Азербайджана.

Также представители МО Армении заявили об уничтожении еще одного беспилотника «Байрактар», но влияния на ситуацию это не оказывает ровным счетом никакого.

Международная обстановка

На фоне успеха азербайджанских войск на фронте Турция активизировала дипломатические усилия.

После состоявшегося накануне разговора между президентами России и Турции, Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с победой в Шуши, заявив, что «Минская группа ОБСЕ практически обманывала Баку за столом переговоров на протяжении 30 лет» и отправил профильную делегацию в Баку.

Маловероятно, что турецкие министр обороны Хулуси Акар и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провели встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым только ради поздравлений со взятием Шуши. Оба министра играют ключевую роль при принятии решений, влияющих на ход развития конфликта, – либо продолжать военную кампанию, либо садиться за стол переговоров. 

День 43-й: Азербайджан захватывает Шушу и Мартуни, конец войны приближается

На этом фоне активизировалось распространение информации о новом режиме прекращения огня и дипломатических вариантах урегулирования конфликта. Причем исходит он, судя по всему, из турецких источников, которые распространяют следующие тезисы:

  • армянская армия отходит из 5 районов сразу, из двух оставшихся — в течение 15 дней;
  • азербайджанские войска не отойдут из занятых ими мест, только будут прекращены операции;
  • будут открыты два коридора: один обеспечит коридор Армении в Нагорный Карабах, второй — выход Азербайджана в Нахичевань;  
  • следить за режимом прекращения огня будут российские и турецкие миротворцы.

Вполне возможно, что такие тезисы позиционируются именно Турцией, которая получает бонусы в виде размещения своих войск в Закавказье и сухопутного коридора в Азербайджан. Но это точно не выгодно самому Азербайджану, который так и не сможет до конца урегулировать вопрос с территориальной целостностью. Возможно, такой Анкаре представляется плата за военную помощь Баку.

В свою очередь, за последние несколько дней возросло давление на премьер-министра Армении — оппозиция призывает Никола Пашиняна уйти в отставку «в интересах спасения армянской нации». Однако он пока отказывается.

Таким образом, после взятия Азербайджаном Шуши дальнейшие перспективы конфликта имеют множество направлений.

Исходя из всех складывающихся условий все больше заставляет задуматься версия, что причины войны в Нагорном Карабахе 2020 года лежат не в плоскости противостояния Еревана и Баку, а в парадигме отношений между Арменией и Нагорно-Карабахской Республикой. Для того чтобы окончательно отодвинуть от власти «карабахский клан», Пашинян готов отдать столько территории Нагорно Карабаха, сколько потребуется.

В связи с этим интересно отметить фигуру президента Армении Армена Саркисяна, который долгое время был послом страны в Великобритании и, как говорят, дружен с принцем Чарльзом. На фоне резко усилившегося в последние пару месяцев влияния в регионе связки Анкара-Лондон совсем не исключено, что борьба с «карабахским кланом» может иметь и такой контекст, а Турция воспользовалась внутриармянским противостоянием для наращивания своего влияния в Закавказье.

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