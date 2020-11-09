День 43-й: Азербайджан захватывает Шушу и Мартуни, конец войны приближается

43-й день боевых действий стал одним из самых критичных для Армии Карабаха. Потеря ключевого города Шуша еще несколько дней будет оказывать сильное влияние на линию фронта и менять ее конфигурацию. На этом фоне неудивительно появление сообщений о параметрах нового режима прекращения огня, тем более что в Баку наведались турецкие министры.

Оперативная обстановка

Описывая события в битве за Шушу, приходится отметить тот факт, что азербайджанское командование не стало тратить много времени на перегруппировку войск и насыщение ударных сил бронетехникой, а решило «ковать железо пока горячо». После пары дней разведки боем ВС Азербайджана начали штурм города рейдовыми отрядами пехоты и группами спецназа. Во многом это говорит о том, что оценка боевых возможностей обороняющейся группировки армянских войск показала, что Шушу можно взять и такими силами. Причем Баку не смутила даже переброшенная ранее бронегруппа, попавшая в репортаж коллег из Anna-News.

Наиболее вероятно, что трещину дала оборона на левом фланге, где азербайджанские рейдовые отряды воспользовались чуть более пологими склонами и через село Карыбалы под прикрытием тумана зашли в северо-западную часть города. После этого были нанесены еще два удара с юго-запада и юго-востока, чего защитникам Шуши выдержать не удалось.

#BREAKING

Azerbaijani army entered the village of #Qaribali in the south of Khankendi. — Requ (@Just_Requ) November 8, 2020

По всей видимости, потеряла Армия Карабаха и город Мартуни, хотя в Баку об этом пока не сообщили. Ситуация там уже давно была критической, при этом ведение обороны не имело смысла в военном отношении и отнимало лишние силы, но сдать город армяне не могли, видимо, по идеологическим причинам.

В течение дня азербайджанское министерство обороны также показало видео, где Су-25 ВВС Азербайджана неподалеку от Мартуни нанесли удар по командному пункту Армии Карабаха, скорее всего, уровня рота-батальон. Поэтому говорить о массовой гибели командного состава армян пока преждевременно. Однако этот факт указывает на то, что воздух Армия Карабаха так и не смогла закрыть, несмотря на многочисленные заявления обратного характера с армянской стороны.

❗#Мартуни | #Арцах (Нагорный Карабах) ★ 8.11.20 около 14:00 Су-25 ВВС Азербайджана с помощью БПЛА нанесли удары по пункту управления ВС АО Арцаха в р-не Мартуни. Заявлено уничтожение высокопоставленных военных (ВИДЕО) ⇢ https://t.co/6o22d0dnzR



???? https://t.co/f8YMihu8Zm pic.twitter.com/QwhLtsTUhB — MilitaryMaps (@MilitaryMaps) November 8, 2020

Безусловно, в Ереване потери двух ключевых городов не признают и вряд ли это сделают, пока доказательства не станут совсем очевидными.

Также с трудом удается оценить, как Армия Карабаха организует оборону с учетом изменений в диспозиции сторон на фронте. Продолжает держаться группировка вокруг Лачина, однако зачем-то было принято решение вбросить старое видео с отступающей пехотой Азербайджана.

Escape from the mountains. #Azerbaijan’i Armed Forces’ Unit fled from the mountains of Berdzor, #Artsakh. pic.twitter.com/F9rLRdgQSq — Artsakh Defense Army (@Karabakh_MoD) November 8, 2020

Также представители МО Армении заявили об уничтожении еще одного беспилотника «Байрактар», но влияния на ситуацию это не оказывает ровным счетом никакого.

Today, at around 13:40, the air defense units of the DA have downed yet another enemy #BAYRAQTAR UAV in the southeastern direction. pic.twitter.com/eI0kcHw3fi — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) November 8, 2020

Международная обстановка

На фоне успеха азербайджанских войск на фронте Турция активизировала дипломатические усилия.

После состоявшегося накануне разговора между президентами России и Турции, Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с победой в Шуши, заявив, что «Минская группа ОБСЕ практически обманывала Баку за столом переговоров на протяжении 30 лет» и отправил профильную делегацию в Баку.

Эрдоган поздравил азербайджанский народ со взятием под контроль ВС Азербайджана города Шуша. pic.twitter.com/Is8zOB10iP — Торси .... (@Torsy_2) November 8, 2020

Маловероятно, что турецкие министр обороны Хулуси Акар и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провели встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым только ради поздравлений со взятием Шуши. Оба министра играют ключевую роль при принятии решений, влияющих на ход развития конфликта, – либо продолжать военную кампанию, либо садиться за стол переговоров.

Для поздравления Азербайджанского народа с освобождением Шушу в Баку прибыли МИД Турции М. Чавушоглу и МО Турции Х. Акар.???????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/xwzd4xLfqy — Adem (@HSNVADEM) November 8, 2020

На этом фоне активизировалось распространение информации о новом режиме прекращения огня и дипломатических вариантах урегулирования конфликта. Причем исходит он, судя по всему, из турецких источников, которые распространяют следующие тезисы:

армянская армия отходит из 5 районов сразу, из двух оставшихся — в течение 15 дней;

азербайджанские войска не отойдут из занятых ими мест, только будут прекращены операции;

будут открыты два коридора: один обеспечит коридор Армении в Нагорный Карабах, второй — выход Азербайджана в Нахичевань;

следить за режимом прекращения огня будут российские и турецкие миротворцы.

Вполне возможно, что такие тезисы позиционируются именно Турцией, которая получает бонусы в виде размещения своих войск в Закавказье и сухопутного коридора в Азербайджан. Но это точно не выгодно самому Азербайджану, который так и не сможет до конца урегулировать вопрос с территориальной целостностью. Возможно, такой Анкаре представляется плата за военную помощь Баку.

В свою очередь, за последние несколько дней возросло давление на премьер-министра Армении — оппозиция призывает Никола Пашиняна уйти в отставку «в интересах спасения армянской нации». Однако он пока отказывается.

Слухи об отставке Никола Пашиняна являются дезинформацией, - пресс-секретарь Мане Геворгян



Пашинян подаст в отставку только тогда, когда захочет уйти от ответственности, но тогда, возможно, будет уже поздно. Может, после Манукяна и Тер-Петросяна найдётся кто-то третий, кто — Заур Керимов (@ZaurKerimoff) November 7, 2020

Таким образом, после взятия Азербайджаном Шуши дальнейшие перспективы конфликта имеют множество направлений.

Исходя из всех складывающихся условий все больше заставляет задуматься версия, что причины войны в Нагорном Карабахе 2020 года лежат не в плоскости противостояния Еревана и Баку, а в парадигме отношений между Арменией и Нагорно-Карабахской Республикой. Для того чтобы окончательно отодвинуть от власти «карабахский клан», Пашинян готов отдать столько территории Нагорно Карабаха, сколько потребуется.

В связи с этим интересно отметить фигуру президента Армении Армена Саркисяна, который долгое время был послом страны в Великобритании и, как говорят, дружен с принцем Чарльзом. На фоне резко усилившегося в последние пару месяцев влияния в регионе связки Анкара-Лондон совсем не исключено, что борьба с «карабахским кланом» может иметь и такой контекст, а Турция воспользовалась внутриармянским противостоянием для наращивания своего влияния в Закавказье.

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