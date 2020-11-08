Чурикова в свой день рождения решила исполнить мечту и рискнула жизнью

Москва, 8 ноября. Российская телеведущая Яна Чурикова в свой 42-й день рождения решила исполнить свою давнюю мечту и нырнула с аквалангом в Баренцево море.

О своем экстремальном отдыхе Чурикова рассказала в Instagram-аккаунте. Она отметила, что суровая красота и изобилие местного подводного мира перевернуло ее представление о том, что такое дайвинг на Кольском полуострове. Чурикова также рассказала, что ей удалось попробовать местные деликатесы, пойманные прямо из лодки.

«Парни ловили ежей и гребешков. Я не ловец, спасибо, что угостили. Степень свежести этих морепродуктов — сами понимаете», — написала она.

В комментариях многие подписчики похвалили телеведущую за смелость и поздравили с днем рождения.

«Вот это я, понимаю день рождения! поздравляю! Круто!!! Сияние, надеюсь, тоже удалось увидеть?», «Как здорово открывать в себе и в окружающем мире что то новое», — пишут поклонники телеведущей.

Ранее Чурикова опубликовала на своей странице в Instagram снимок в купальнике, а также рассказала подписчикам, как ей удается поддерживать тело в форме. Чурикова призналась, что легко набирает лишний вес.