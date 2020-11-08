В ОАЭ разрешили употребление алкоголя и сожительство вне брака

Абу-Даби, 8 ноября. Власти ОАЭ разрешили сожительство для не состоящих в браке пар и отменили наказания за попытку самоубийства и употребление алкоголя, сообщает The National.

Президент страны Халифа бен Зейд Аль Нахайян утвердил внесение поправок в ряд законов о гражданских отношениях и личном статусе уголовно-процессуального и уголовного кодексов. В том числе отменена статья, которая предусматривает смягчение за «преступление в защиту чести».

В стране после утверждения поправок уголовным преступлением больше не считается употребление алкоголя. Граждане старше 21 года смогут употреблять спиртное в определенных общественных местах или в частном порядке. Раньше приобретение и употребление алкоголя в ОАЭ было разрешено не исповедующим ислам иностранцам старше 21 года.

Кроме того, в ОАЭ ужесточили наказания за домогательства к женщинам.

Ранее российский лоукостер «Победа» объявил о возобновлении полетов из Москвы в Дубай с 28 ноября.