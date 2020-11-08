В Турции отмечен наибольший с апреля прирост случаев COVID-19

Анкара, 8 ноября. Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в Турции достигло 2516, это наибольший с конца апреля показатель, сообщает минздрав страны.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа ранее отмечал, что пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. В Турции уже неоднократно фиксировали максимальное за полгода число выявленных заражений и смертей от COVID-19.

По данным турецкого минздрава, за сутки в стране умерли 84 больных коронавирусом. С начала пандемии в стране заразились 395 255 человек, 10 887 — умерли. В тяжелом состоянии остаются 2740 больных.

Ранее эпидемиолог Александр Горелов заявил, что значительное снижение прироста заболевших COVID-19 будет наблюдаться в России с наступлением весны, когда будет сформирован коллективный иммунитет. По мнению эксперта, зимой завершение пандемии COVID-19 не прогнозируется.