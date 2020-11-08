Назван топ-3 наушников для замены AirPods

Москва, 8 ноября. Главный редактор портала BigGeek Николай Николаев рассказал, какими более дешевыми аналогами можно заменить наушники AirPods от Apple.

Эксперт отметил, что покупать дорогие AirPods «нет никакого смысла», если пользователь имеет смартфон на базе Android. По его словам, на рынке присутствует много аналогов в ценовой категории от 1,5 тыс. рублей, тогда как наушники от Apple стоят от 20 тыс. рублей, отметил в беседе с URA.RU Николаев.

В качестве альтернативы дорогим AirPods специалист назвал три варианта. Xiaomi True Wireless стоят от четырех тысяч рублей на официальном сайте производителя. Samsung Galaxy Buds Live обладают хорошей передачей звука. На сайте компании их можно приобрести за 14 тыс. рублей.

Официальная цена Google Pixel Buds составляет 179 долларов (около 13,8 тыс. рублей), что сопоставимо с моделями Apple, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что корпорация Apple работает над обновлением беспроводных наушников AirPods третьего поколения и AirPods Pro. Усовершенствованные устройства технологический гигант планирует представить в 2021 году.