Жители Степанакерта эвакуируются из-за боев в Шуши

Степанакерт, 8 ноября. Жители столицы непризнанного Нагорного Карабаха эвакуируются из-за боев в городе Шуши и его окрестностях, сообщают СМИ.

В настоящее время для выезда и въезда из города используется одна дорога, так как другая стала небезопасной из-за боев в Шуши. Обстрелы самого Степанакерта не прекращаются, сообщает газета «Известия».

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что силы ПВО Карабаха сбили два азербайджанских БПЛА на северо-западе Степанакерта. Также ВС Армении зафиксировали движение колонны военной техники ВС Азербайджана, которая двигалась в юго-восточном направлении, по ней был открыт огонь.

Эскалация военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в НКР произошла 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в развязывании боевых действий. Баку и Ереван договаривались о перемирии несколько раз, однако режим прекращения огня тут же нарушался.