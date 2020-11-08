Актриса Дрожжина впервые прокомментировала скандальное дело о мошенничестве

Москва, 8 ноября. Актриса Наталья Дрожжина отрицает свою вину в деле о мошенничестве с недвижимостью, доставшимся в наследство родственникам актера Алексея Баталова.

На сегодняшний день в окружении Дрожжиной и ее супруга, юриста Михаила Цивина говорят, что помощь одиноким обеспеченным людям пара давно сделала прибыльным бизнесом. Якобы Дрожжина и Цивин помогали знакомым артистам, а после получали в наследство от них квартиры. В общей сложности таким образом пара могла получить около 18 квартир в Москве.

Аналогичный уговор у Дрожжиной был и с женой актера Алексея Баталова — Гитаной Леонтенко. Однако, по словам обвиняемой, супруга покойного артиста сама поручила оформить документы на недвижимость, чтобы она не досталась дочери Баталова от первого брака.

«Мы боролись, для того, чтоб у этой семьи было именно то, что принадлежит им. Гитана Аркадьевна сама сказала мне: «Думайте как это оформить, потому что прибежит эта Надька», — приводит слова Дрожжиной StarHit.

По словам обвиняемой, более всего сейчас она боится разлуки с мужем. Она уверена, что Цивин не переживет разлуки с супругой. При этом сам мужчина уверяет, что они уже отказались от всех юридических договоренностей, однако семья Баталова ждет «публичной казни».

Напомним, уголовное дело в отношении знаменитой пары было возбуждено по статье о мошенничестве. При этом споры идут вокруг имущества, которое должно принадлежать семье актера Алексея Баталова. Артист скончался в 2017 году, однако дочь и вдова остались без наследства из-за мошеннических действий Цивина и Дрожжиной, считает следствие.