Малахов опубликовал постельное фото в поддержку Дзюбы

Москва, 8 ноября. Андрей Малахов поддержал капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу фотографией из собственной постели. Снимок телеведущий опубликовал в Instagram.

На селфи Малахов расположился на подушке, прикрыв торс одеялом. Одну руку журналист закинул за голову, продемонстрировав бицепс.

«Постель в отеле — это не футбольное поле! Дзюба лучший, держись!» — прокомментировал постельное фото телеведущий.

Поклонники восхитились благородством телезвезды. За несколько часов публикация собрала почти 48 тыс. лайков.

«Дзюба — лучший! Мы его любим, будем бороться за него!», «Правильно! Поддержка Артему сейчас очень нужна», «Отличный флешмоб», — отмечали подписчики.

Снимок особенно порадовал многочисленных поклонниц телеведущего.

«Сладких снов, Андрюша», «Какой мужчина», «Андрей, вы лучший», «Это слишком соблазнительно»,— комментировали публикацию подписчицы.

В субботу, 7 ноября, вечером в Сети начал активно распространяться ролик, на котором мужчина, похожий на футболиста Артем Дзюбу, снимает себя, занимаясь самоудовлетворением. Тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поговорил со спортсменом и заявил, что форвард готов принимать участие в матчах.