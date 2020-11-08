Причиной бессонницы Семенович может быть не только коронавирус

Недавно певица Анна Семенович опубликовала пост в своем Instagram аккаунте, где призналась своим подписчикам, что страдает от бессонницы. Артистка полагает, что проблемы со сном связаны с тем, что она недавно переболела коронавирусом. По мнению доктора биологических наук, вирусолога Алексея Аграновского, нельзя говорить однозначно о том, что бессонница может быть последствием COVID-19.

На сегодняшний день экс-участница группы «Блестящие» чувствует себя хорошо. Она поделилась с фанатами, что пила валерьянку, чтобы избавиться от бессонницы. Также она решила спросить у пользователей Сети, как они справлялись с побочными эффектами болезни.

Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский считает, что реакция человека на коронавирус индивидуальна и зависит от многих фактором. Заболевание влияет на нервную систему, но делать однозначные выводы должен только лечащий врач.

«Отсутствие сна, ровно, как и сонливость может быть вызваны коронавирусом. Заболевание недостаточно изучено, поэтому говорить о чем-то однозначно рано. В любом случае проводить лечение, профилактику и давать какие-либо советы пациенту может только лечащий врач», — говорит эксперт.

В свою очередь подписчики все же высказались о проблеме певицы и дали свои указания, как бороться с недугом. Фанаты посоветовали Анне больше молиться, гулять и принимать расслабляющие ванны.

В больнице, где Семенович проходила лечение от коронавируса, знаменитости пришлось придерживаться вынужденной диеты. Однако чуть позже она похвасталась перед подписчиками итогом сдерживания в еде.