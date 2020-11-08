Правозащитники защитят ливийцев от военных судов

Триполи, 8 ноября. Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) в Ливии потребовала, чтобы национальные военные прокуроры и суды отменили приказы и постановления по уголовному преследованию и расследованиям в отношении гражданских лиц, передает издание Alsaaa24.

Согласно заявлению, комиссия направила соответствующее письмо главе Высшего судебного совета и лидеру Правительства национального согласия (ПНС) Файезу Сарраджу. По словам правозащитников, прокуроры, судьи и законодатели юридически ответят за игнорирование международных конвенций и пренебрежение принципами прав человека.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики триполитанской «власти» принудили прокуратуру арестовать главу управления СМИ Ливии.