Стала известна дата похорон сатирика Жванецкого

Москва, 8 ноября. Представитель покойного сатирика Михаила Жванецкого раскрыл дату похорон, которые будут в закрытом формате из-за пандемии коронавируса.

Церемония прощания с известным писателем Михаилом Жванецким не будет доступна для его поклонников. Информацию об этом сообщил представитель артиста Олег Сташкевич в интервью ТАСС.

«Прощание с Михаилом Михайловичем состоится завтра, 9 ноября, церемония будет закрытой для поклонников, присутствовать будут самые близкие», — отметил концертный директор покойного.

Место проведения похорон будет оглашено сразу после завершения церемонии. О смерти великого сатирика стало известно в пятницу, 6 ноября.