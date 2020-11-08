Экс-депутат Рады раскритиковал раскрутку Украиной «бренда Чернобыля»

Туризм в Чернобыльской зоне отчуждения — плохая идея для тех, кто хочет сохранить свое здоровье. Вместо ее раскрутки и превращения в туристическую зону Киеву следует сосредоточиться на насущных проблемах страны. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Ранее глава министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) Александр Ткаченко выдвинул идею о внесении ряда объектов, находящихся на территории зоны Чернобыля, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Развивая инициативу президента страны Владимира Зеленского, он предложил упорядочить процедуру посещения 30-километровой зоны отчуждения, разработать маршрут для экскурсий по ней, обеспечить на ее территории качественную базовую инфраструктуру, а также обучить гидов, которые будут водить туда людей.

«Это какое-то безобразие, — заявил Олейник. — Всегда думал, что в этот список входят объекты всемирного достояния, которыми человечество гордится и хочет увековечить. Пирамиды египетские, например, или уникальные средневековые соборы. А чем гордиться здесь? Чернобыль — это трагедия, а не достижение».

Экс-депутат Рады предположил, что людям в украинском правительстве «просто нечего делать».

«Промышленностью они не занимаются, социальными проблемами — тоже, но вот за раскрутку бренда Чернобыля возьмутся! — возмущен эксперт. — Предлагаю сделать то же самое с государственным переворотом февраля 2014 года и убийством журналиста [Георгия] Гонгадзе — увековечить в качестве знаковых событий в истории Украины и водить туристов на связанные с ними места. К сожалению, это все, чем может «похвастаться» страна».

Собеседник ФАН предостерег туристов, которые могут соблазниться сочиняемым в кабинетах украинского правительства «чернобыльским брендом» и отправятся изучать зону отчуждения.