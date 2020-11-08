ПВО Карабаха сбила два БПЛА Азербайджана над Степанакертом

Степанакерт, 8 ноября. Силы ПВО Карабаха сбили два азербайджанских БПЛА на северо-западе Степанакерта, заявили в МО Армении.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что беспилотники были уничтожены около 19:30 (по местному времени). Также ВС Армении зафиксировали движение колонны военной техники ВС Азербайджана, которая двигалась в юго-восточном направлении, по ней был открыт огонь.

Эскалация военного конфликта в НКР между Армений и Азербайджаном произошла 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в размывании боевых действий. Несколько раз Баку и Ереван договаривались о перемирии, однако режим прекращения огня тут же нарушался.