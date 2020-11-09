«Русские сезоны» в пандемию-2020: миллионы просмотров и планы на новый год

Директор АНО «Русские сезоны» Алексей Лебедев обсудил с корреспондентом ФАН текущее положение дел в концертной деятельности. Коронавирус заставил сильно скорректировать планы, но удалось быстро и, главное, успешно перестроить работу. Теперь мероприятия можно увидеть онлайн. О любви иностранцев к российской культуре, переходе к трансляциям и дальнейших планах «Русских сезонов» читайте в интервью Федерального агентства новостей.

— Алексей Николаевич, русская культура всегда была востребована в мире, но нет ли сейчас тенденции к угасанию этого интереса? Все-таки не лучшие времена у большого числа стран и в экономике, и в здравоохранении.

— Действительно, из-за пандемии мировая экономика оказалась в состоянии серьезного кризиса, но, как мы знаем из истории, в трудные времена именно искусство становилось той самой объединяющей силой, способной приподнять завесу неуверенности и пессимизма. Безусловно, «Русские сезоны», как и любой другой международный проект, столкнулись с определенными трудностями в связи с коронавирусом. Но за эти полгода даже в домашних условиях мы наблюдали рост интереса к русскому культурному наследию. Например, на сайт «Русских сезонов» ежедневно заходит множество поклонников русской культуры из самых разных стран, и это не может не радовать.

— Одна из миссий «Русских сезонов» — открытие новых возможностей для межкультурного диалога. 2020 год в силу конкретных эпидемиологических обстоятельств дал толчок к развитию онлайна. Когда и из-за каких факторов пришло осознание, что «Русские сезоны» должны теперь соприкоснуться с этим направлением очень плотно?

— Как я уже отметил, ограничения, связанные с пандемией, оказали огромное влияние на все сферы культуры. К сожалению, эти полгода выдержали далеко не все культурные проекты в России: пришлось закрыть или перенести многие фестивали, театральные постановки, концерты, в долгой творческой блокировке оказались и сами артисты. И, на мой взгляд, главное в такой ситуации — умение адаптироваться под новые условия. Именно поэтому еще в марте мы с нуля создали абсолютно уникальную платформу Stay Home with Russian Seasons. Это новая онлайн-медиатека с эксклюзивными записями, большинство из которых доставались нам с большим трудом и терпением. Каждый сможет найти что-то на свой вкус: от балета до ледовых шоу, есть даже выставки. Многие из трансляций уже стали любимыми у зрителя.

Большую любовь зрителей завоевали концерты, посвященные 75-летию окончания Второй мировой войны. Например, летний концерт российского пианиста Дениса Мацуева и дирижера Валерия Гергиева под названием «Культурный мост памяти» в концертном зале «Концертхауз» в Берлине. В нем были исполнены произведения композиторов сразу пяти стран — России, Германии, Франции, Англии и США, написанные в 30-е и 40-е годы XX века. Сам концерт «Культурный мост памяти» — совместный интернациональный проект Мариинского театра и фирмы RCCR Projects с представительством Европейского союза в Российской Федерации, посольствами Германии, США, Франции, Великобритании и России (в Германии).

Хотел бы отметить и концерт Юрия Башмета в Эльбской филармонии. Он проходил в Германии в рамках закрытия «Русских сезонов» в 2019 году, в числе гостей был бывший федеральный канцлер Герхард Шредер, который высоко оценил игру российского коллектива. На сервисе можно посмотреть и выступления молодых конкурсантов «Синей птицы», в их числе юные дарования Елисей Мысин и Саша Довгань, они участвовали в «Русских сезонах» в Италии в 2018 году и в Германии в 2019 году. На нашей платформе можно найти даже то, что обычно остается за кадром. Так, большой отклик у зрителя вызвала трансляция государственного экзамена в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой по дисциплине «Классический танец». Экзамен у студентов принимал ректор, народный артист РФ и посол «Русских сезонов» Николай Цискаридзе. Трансляций очень много, но некоторые из них остаются на сайте всего 24 часа из-за ограничений по правам на показы, поэтому рекомендуем следить за нашими новостями на официальном сайте.

— Пришлось ли нанимать новых технических специалистов?

— Да, наша команда немного расширилась: мы привлекли новых специалистов из области видеопродакшна, которые очень ответственно подошли к своей задаче. Вообще, создание онлайн-сервиса было для нас новым опытом, и мы впервые столкнулись с непривычными вопросами, с которыми вне пандемии, наверное, даже и не пришлось бы соприкасаться. Основная проблема была в нехватке качественно отснятого материала. У наших творческих коллективов прекрасные постановки, завораживающие концерты, все артисты, музыканты очень талантливы, но зачастую не у всех учреждений есть профессионально отснятые записи выступлений. Думаю, что данная ситуация станет катализатором для записи творческого контента в цифровом формате. Каждое представленное видео мы тщательно просматривали и выбирали только лучший материал. Сегодня трансляции выходят регулярно два раза в неделю и доступны каждому.

— Сколько мероприятий пришлось полностью отменить (какие и почему именно они)? Или все-таки удалось обойтись без крайних мер?

— Из-за введения ограничительных мер и отмены массовых мероприятий в России, Франции, Бельгии и Люксембурге нам пришлось отменить или перенести на следующий год большинство запланированных событий. Мы проделали серьезную и качественную работу по изменению программы, сроков, площадок, артистов и многого другого. Мы надеемся на яркий на события 2021 год. В плане много мероприятий, в числе которых гастроли Мариинского театра в рамках фестиваля Стравинского, выступления российских театральных школ во Франции совместно с Российским институтом театрального искусства ГИТИС и Школой-студией МХАТ, представления московского театра Et cetera, фестиваль российских национальных коллективов Special Folk Edition и многое другое. Мы очень надеемся на положительную динамику развития ситуации и возобновление гастрольной деятельности.

— Есть ли данные по аудитории трансляций? Это те же люди, которые посещают офлайн-мероприятия, или качественно новые?

— Если человек любит искусство, он наслаждается им везде, в том числе и в виртуальном пространстве. Аудитория Stay Home with Russian Seasons — это обширный сегмент от 20 до 60 лет. В чем-то ситуация с ограничениями нам даже помогла расширить нашу аудиторию. Ведь если раньше мы фокусировались лишь на конкретных странах, то теперь у нас появилась возможность охватить десятки стран. Сегодня география посетителей онлайн-сервиса обширна: Россия, Франция, Бельгия, Люксембург, Германия, Италия, США, Южная Корея, Ирландия, Испания, Канада и другие страны. Число посетителей планируем увеличивать, как и ранее, только качественным и уникальным контентом. Благодаря Stay Home with Russian Seasons наши трансляции уже собрали более 37 миллионов просмотров, и мы уверены, что это число будет только увеличиваться.

— У вас недавно был юбилей — запуск 100-й трансляции, расскажите подробнее. Программа была специально подготовлена под эту дату?

— Сотая, юбилейная трансляция Stay Home with Russian Seasons уже на официальном сайте «Русских сезонов». Мы решили показать нашему зрителю яркое сюрреалистическое ледовое шоу Ильи Авербуха «Алиса в Стране чудес» с участием наших многократных чемпионов России: Татьяны Волосожар, Максима Транькова, Екатерины Гордеевой и многих других. Зрелище действительно захватывающее. Это очень красивая постановка на льду, где добавлены световые 3D-элементы, фокусы и цирковая акробатика от «Цирковой группировки» под руководством Тимура Очилова, номера с батутами, обручами и даже с огнем. В шоу также задействованы воздушные гимнасты и эквилибристы, которые выезжают на лед на моноцикле. Количество просмотров трансляции на наших ресурсах в Интернете уже достигло почти полумиллиона! Приглашаем всех российских и иностранных зрителей к просмотру.

— Многие организации и компании «распробовали» онлайн-формат, оценили его удобство и не собираются возвращаться к прежним привычкам, когда обстановка нормализуется. Будут ли у «Русских сезонов» некоторые события только в онлайне, даже когда обстановка позволит полностью вернуться в офлайн?

— Мы планируем, что онлайн-проект Stay Home with Russian Seasons будет действовать на постоянной основе и в будущем, после отмены всех ограничений. До конца этого года мы впервые представим собственный видеоконтент для иностранных поклонников русского искусства. Их ждет серия видеоэкскурсий Exploring museums with Russian seasons по уникальным российским музеям и экскурсиям, ранее недоступным для иностранного зрителя. Уже есть отснятый материал о музее Фаберже, музее-заповеднике «Петергоф», Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства и многих других. В новом 2021 году мы также будем радовать наших зрителей эксклюзивом. В наших планах — создать крупнейшую медиатеку о русской культуре для иностранного зрителя. Так что в будущее смотрим только с оптимизмом!

— Перед началом совместной работы «Иннопрактики» и «Русских сезонов» были некоторые опасения по поводу эпидемиологической обстановки и возможности провести офлайн-мероприятия. Получилось хорошо, но наверняка есть что исправить или дополнить?

— Теперь смело можно сказать, что все получилось. Буквально пару дней назад студенты разъехались по своим странам. В этом году в проекте принимали участие 25 человек из 11 стран.

Безусловно, были определенные нюансы с получением виз на въезд, но, несмотря на все возможные опасения, первые сессии в рамках Школы прошли успешно.

«Школа Иннопрактики и Русских сезонов» — международный культурный проект, объединяющий представителей различных стран, созданный с целью познакомить иностранных художников и актеров, режиссеров, драматургов с разнообразием творческого наследия России и сформировать объективное представление о российском искусстве.

Первая художественная сессия проходила в Санкт-Петербурге на базе Академии художеств им. И. Е. Репина. 14 молодых художников из Бразилии, Германии, Испании, Италии, Франции, Сирии в течение трех недель посещали музеи, театры, работали в мастерской под руководством преподавателей Академии, что, безусловно, способствовало их погружению в русскую культуру.

Во второй, театральной сессии приняли участие 11 иностранных студентов из Великобритании, Польши, США, Франции, Италии, Испании, Швейцарии и Бразилии, которые на протяжении трех недель изучали основы актерского мастерства русской театральной школы. Сессия проходила на базе Российского института театрального искусства ГИТИС, одного из крупнейших театральных вузов мира. Помимо погружения в профессию, для наших гостей была подготовлена разнообразная экскурсионная программа в Москве. Ребята посещали театры, музеи и другие знаковые места в истории театрального искусства России.

Финалом сессии стал спектакль, подготовленный студентами театральной сессии. Он включал в себя зарисовки на тему обучения в России, чтение пьесы А. П. Чехова «Чайка» на английском языке и других языках студентов, а также этюды по рассказам А. П. Чехова, которые ребята режиссировали и готовили самостоятельно. Было очень приятно наблюдать, как каждый студент выбирал рассказ, исходя из той темы, которая больше перекликается с культурой его страны, с его личным опытом и внутренним миром.

Мы уверены, что и после отмены ограничений наш культурный интернациональный проект будет активно развиваться.

— 2021 год уже совсем рядом. Чем «Русские сезоны» смогут удивить посетителей в будущем?

— Международный фестиваль «Русские сезоны» в 2021 году должен пройти в Южной Корее. Наши страны всегда были заинтересованы во взаимном сотрудничестве. Сейчас подано большое количество заявок на участие от культурных учреждений. Также мы надеемся показать во Франции программу, которую не удалось реализовать в этом году.

У нас уже были первые гастроли в короткий период ослаблений ограничений — Мариинский театр в рамках «Русских сезонов» выступил в Парижской и Люксембургской филармониях 3 и 4 октября и получил огромное количество позитивных отзывов от зрителей.

Уверен, что ситуация в мире все же стабилизируется и наши коллективы смогут отправиться на запланированные гастроли в следующем году. А в 2022 году «Русские сезоны» должны пройти в странах Скандинавии — Дании, Швеции и Норвегии. И конечно, мы продолжаем активно развивать наш онлайн-сервис Stay Home with Russian Seasons. Несмотря на все преграды, мы будем дальше, кирпичик за кирпичиком, улучшать наш онлайн-сервис и делиться лучшим, что есть в нашей культуре.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин интересовался подготовкой «Русских сезонов» в Париже. Он выразил надежду, что качество произведений и уровень исполнителей будут, как всегда, самыми высокими.