Дочь Глаголевой Анна Нахапетова попала в аварию

Москва, 8 ноября. Старшая дочь российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анна Нахапетова попала в серьезную аварию, в которой чудом уцелела. Пост на эту тему она публиковала в своем Instagram-аккаунте.

«Я не думала, что напишу об этом, но, проснувшись, поняла, что не рассказать и не поделиться не смогу. Итак, вчера мне разбили машину», — написала Анна, решившая раскрыть подробности страшного ДТП с ее участием.

Девушка добавила, что за рулем авто, которое на высокой скорости врезалось в ее машину, находился 19-летний молодой человек. Анна Нахапетова упокоила своих подписчиков и отметила, что с ней все в порядке — спасли ремни безопасности и ангел хранитель.

Больше всего актрису возмутило поведение сотрудников ДПС и их хамское отношение. Она предложила проверить виновника аварии на наличие алкоголя в крови.

«Мне ответили таким отказом, что реально стало страшно. Ну, и, конечно, эти ребята, гоняющие на дорогах, они же ничего не боятся! Они абсолютно уверены в своей безнаказанности!» — добавила дочь Веры Глаголевой.

По ее словам, виновник аварии отделался штрафом в 500 рублей.

«У меня все… Спасибо, что жива», — завершила свой пост Анна.

Дочь актрисы Веры Глаголевой ранее поделилась архивной фотографией. Анна Нахапетова рассказала, что кадр сделан на даче, где ее мать в кругу близких отмечала день рождения младшей дочери Марии.