Врач рассказал, как исключить риск инсульта у детей

Москва, 8 ноября. Причиной инсульта у детей может послужить несколько факторов. О них рассказала врач-невролог Инна Щедеркина.

Инсульт у человека в раннем возрасте может быть следствием врожденного заболевания, уточнила медик. Также этому могут способствовать травмы головы. Чаще всего причиной инсульта могут послужить генетические факторы или малый вес у ребенка.

«Если вовремя диагностировать и ребенку назначить профилактическую терапию, которая включает витамины группы B, то у него, естественно, риск возникновения тромбозов сводится к минимуму», — подчеркнула Щедеркина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Родителям детей, у которых наблюдаются любые симптомы инсульта, нужно незамедлительно обращаться за помощью экспертов, уточнила она. К ним относятся нарушение сознания, изменение движения конечности, проблемы со зрением, резкая головная боль или нарушение речи.