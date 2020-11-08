Авария на теплосети оставила жителей Курска без отопления и горячей воды

Курск, 8 ноября. Серьезная авария на теплосети оставила без горячей воды и отопления несколько жилых домов Курска.

В поставляющей тепловую энергию компании «Квадра» сообщили, что авария произошла в Северо-Западном округе Курска на улице Косухина. Для проведения ремонтных работ специалистам нужно было откачать воду из сетевого канала, что послужило причиной отключения тепла по нескольким адресам, передает «РИА КУРСК».

«Чтобы оперативно приступить к ремонту трубопровода, нашим специалистам потребовалось откачать воду из сетевого канала, а значит — отключить горячую воду и отопление в домах № 6, 8, 10, 12, 14 и 16», — заявил представитель компании.

Жителям не стоит беспокоиться — ремонт планируют завершить в кратчайшие сроки.

Ранее издание iReactor сообщало, что на территории завода «Балтика» в Санкт-Петербурге произошел прорыв теплосети, пострадали два сотрудника.