Мир может столкнуться с новой пандемией

Вашингтон, 8 ноября. Вирус Нипах, который стал чаще передаваться человеку от летучих мышей, может привести к новой пандемии, считают ученые из США.

Вспышки Нипаха ежегодно происходят в районах Бангладеша и Индии, которые густо заселены людьми. Заболевание часто приводит к смерти. Человек может заразиться, если употребит фрукт, на который попала слюна летучей мыши с вирусом. В настоящее время от инфекции нет лекарств и вакцины, а уровень смертности доходит до 90%.

Вирус больше распространен, чем считалось раньше. Заболевание стали чаще фиксировать в районах, где нет фруктов, передает Express. Нипах не так быстро передается от человека к человеку, как коронавирус, однако у летучих мышей может оказаться штамм с измененными свойствами, предупредили ученые.