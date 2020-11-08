Три десятка полицейских пострадали при беспорядках в Лейпциге

Берлин, 8 ноября. Более 30 полицейских пострадали при разгоне участников несанкционированного митинга в германском городе Лейпциг. Акция быстро переросла в беспорядки, пишет ТАСС.
Акция протеста против ограничительных мер, введенных на фоне пандемии COVID-19 началась вечером 7 ноября и продолжилась до глубокой ночи. Местные СМИ уточняют, что среди участников выступления было много правых радикалов. Они двинулись по несогласованному с властями маршруту в центр Лейпцига.
Между ними и левыми активистами начались стычки. В ход пошли пиротехника и дымовые шашки. Полиция разнимала дерущихся. При этом их забрасывали камнями. В итоге травмы получил 31 страж порядка.
Как сообщал ранее «Федерал Пресс», новые ограничения из-за распространения коронавируса были введены в ФРГ в начале ноября. Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила это тем, что эпидемиологическая обстановка в стране становится гораздо опаснее, чем во время первой волны пандемии весной.
Leipzig, Tyskland i går:— Folkebevegelsen Mot Innvandring - FMI (@FMInnvandring) November 8, 2020
Over 40.000 protesterte mot Corona-diktaturet til #NWO. pic.twitter.com/xvxlO3Mn5F