Три десятка полицейских пострадали при беспорядках в Лейпциге

Берлин, 8 ноября. Более 30 полицейских пострадали при разгоне участников несанкционированного митинга в германском городе Лейпциг. Акция быстро переросла в беспорядки, пишет ТАСС.

Акция протеста против ограничительных мер, введенных на фоне пандемии COVID-19 началась вечером 7 ноября и продолжилась до глубокой ночи. Местные СМИ уточняют, что среди участников выступления было много правых радикалов. Они двинулись по несогласованному с властями маршруту в центр Лейпцига.

Между ними и левыми активистами начались стычки. В ход пошли пиротехника и дымовые шашки. Полиция разнимала дерущихся. При этом их забрасывали камнями. В итоге травмы получил 31 страж порядка.

Как сообщал ранее «Федерал Пресс», новые ограничения из-за распространения коронавируса были введены в ФРГ в начале ноября. Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила это тем, что эпидемиологическая обстановка в стране становится гораздо опаснее, чем во время первой волны пандемии весной.