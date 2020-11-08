Психолог объяснила, почему дочь Глюкозы ушла из элитной школы

Старшая дочь певицы Натальи Ионовой (Глюкоза) Лидия теперь не будет учиться в элитной гимназии из-за бунтарского характера. Почему в жизни звездного ребенка произошли такие изменения, рассказала детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Администрация элитной гимназии, где училась 13-летняя наследница российской певицы, сочла ее образ слишком вызывающим для учреждения и приняла решение исключить девушку из рядов учеников. Однако, по мнению звездной мамы, это решение было принято совсем не руководством школы. Лидия сама отказывалась носить школьную форму, она красит волосы в яркие оттенки и делает яркий маникюр.

«Она бунтарка, она особенная. Мы приняли решение перевести Лидию в «свободную» от дресс-кода школу, чтобы к ней не предъявляли претензий по поводу внешнего вида», — говорит певица.

По мнению семейного психолога, школьная форма в учебных заведениях необходима для того, чтобы настроить учеников на выполнение определенных школьных задач, чтобы их мысли были направлены в сторону знаний, а не на оценку внешнего вида одноклассников. Также эксперт считает, что в подростковом возрасте у детей начинают формироваться интересы в музыке, предпочтения во внешнем виде, что не должно оставаться без внимания родителей.

«В подростковом возрасте дети часто могут столкнуться с непониманием взрослых, что может вызвать внутренний протест. Это может сильно отразиться на интересе ребенка к образованию и к жизни в целом», — говорит психолог.

Также Наталья Наумова подчеркнула, что очень важно говорить и обсуждать с ребенком интересующие его темы и то, что может его беспокоить. Родители должны всегда поддерживать свое чадо.

«Дочь Глюкозы не единственная в своем роде. Здесь главное — понять отношение родителей к тому, какие метаморфозы происходят с ребенком. Лидия самостоятельно решила самовыражаться, и в этом ее поддержали», — говорит психолог.

Дочка певицы с раннего возраста увлечена творческой деятельностью, она пишет песни и музыку, умеет играть на музыкальных инструментах. А недавно девочка решила побриться налысо, тем самым шокировав семью.