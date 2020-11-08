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Психолог объяснила, почему дочь Глюкозы ушла из элитной школы

Психолог объяснила, почему на самом деле дочь Глюкозы ушла из школы

Старшая дочь певицы Натальи Ионовой (Глюкоза) Лидия теперь не будет учиться в элитной гимназии из-за бунтарского характера. Почему в жизни звездного ребенка произошли такие изменения, рассказала детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Администрация элитной гимназии, где училась 13-летняя наследница российской певицы, сочла ее образ слишком вызывающим для учреждения и приняла решение исключить девушку из рядов учеников. Однако, по мнению звездной мамы, это решение было принято совсем не руководством школы. Лидия сама отказывалась носить школьную форму, она красит волосы в яркие оттенки и делает яркий маникюр.

«Она бунтарка, она особенная. Мы приняли решение перевести Лидию в «свободную» от дресс-кода школу, чтобы к ней не предъявляли претензий по поводу внешнего вида», — говорит певица.

Психолог объяснила, почему на самом деле дочь Глюкозы ушла из школы

По мнению семейного психолога, школьная форма в учебных заведениях необходима для того, чтобы настроить учеников на выполнение определенных школьных задач, чтобы их мысли были направлены в сторону знаний, а не на оценку внешнего вида одноклассников. Также эксперт считает, что в подростковом возрасте у детей начинают формироваться интересы в музыке, предпочтения во внешнем виде, что не должно оставаться без внимания родителей.  

«В подростковом возрасте дети часто могут столкнуться с непониманием взрослых, что может вызвать внутренний протест. Это может сильно отразиться на интересе ребенка к образованию и к жизни в целом», — говорит психолог.

Также Наталья Наумова подчеркнула, что очень важно говорить и обсуждать с ребенком интересующие его темы и то, что может его беспокоить. Родители должны всегда поддерживать свое чадо.

«Дочь Глюкозы не единственная в своем роде. Здесь главное — понять отношение родителей к тому, какие метаморфозы происходят с ребенком. Лидия самостоятельно решила самовыражаться, и в этом ее поддержали», — говорит психолог.

Дочка певицы с раннего возраста увлечена творческой деятельностью, она пишет песни и музыку, умеет играть на музыкальных инструментах. А недавно девочка решила побриться налысо, тем самым шокировав семью.   

Источник: Федеральное агентство новостей
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