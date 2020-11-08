Елена Летучая призналась, что начала бороться с фобиями

Москва, 8 ноября. Телеведущая Елена Летучая решила бороться со своими фобиями и прыгнула с тарзанки с высоты 170 метров. Об этом пишет издание «7Дней.ру».

Знаменитость боится высоты, поэтому прыжок с тарзанки можно назвать настоящим подвигом для нее. Летучая откровенно призналась, что «страх высоты еще не побежден, но каждый удобный случай используется для его покорения».

«Это было и страшно, и здорово одновременно», — поделилась впечатлениями Елена Летучая, которая отдыхала вместе с мужем Юрием Анашенковым в Дубае.

Телеведущая также добавила, что имеет полное право на хороший отдых, так как им удалось запустить сразу два премьерных проекта.

«Как говорится, кто работает, тот ест!» — добавила знаменитость.

Елена Летучая часто делится со своими фанатами снимками, приоткрывающими завесу личной жизни. Однако не всегда телеведущая получат положительные комментарии. Так, в начале октября она опубликовала снимок с гала-ужина премии GQ «Человек года». Фанаты были неприятно удивлены ее фигурой и лишним весом, на что поспешили указать в комментариях.