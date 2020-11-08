Роспотребнадзор предупредил об опасности ношения маски детьми

Саратов, 8 ноября. Детям до пяти лет не рекомендуется носить медицинские маски. За исключением случаев, когда рядом находится зараженный COVID-19 человек, сообщает Роспотребнадзор.

Медицинскую маску рекомендовано носить детям от 6 до 11 лет только в том случае, если в квартире проживает зараженный человек или ребенок общается с пожилыми родственниками. Однако многие россияне переживают из-за возможного получения штрафа за нарушение масочного режима и надевают маски даже на малышей. Врачи утверждают, что это вредно для их здоровья.

Заведующая кафедрой фармации и фармакологии Саратовского филиала Самарского медицинского университета Евгения Верижникова обратила внимание на то, что дети до пяти лет не переносят коронавирус. При этом маски могут быть опасны для них, поскольку вдыхание влажного воздуха с бактериями подвергает их риску заражения. Дети имеют очень слабый иммунитет, сообщает «МК».