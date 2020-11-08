Эксперт отверг возможность пересмотра порядка выполнения Минских соглашений

Установленный порядок выполнения Минских соглашений был закреплен международным сообществом в «формуле Штайнмайера» и пересмотру не подлежит. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил о невыполнимости пунктов Минских соглашений в той очередности, в какой их предписывается реализовывать сейчас. Он призвал пересмотреть ее, поскольку за шесть лет «на неподконтрольной Киеву территории» многое изменилось. Кроме того, украинский экс-президент выразил уверенность, что все страны, принимавшие в декабре 2019 года участие в парижском саммите, «допускали возможность некоторых уточнений того, что сейчас происходит в Донбассе».

«И Кравчуком, и Владимиром Зеленским это было сказано уже немыслимое количество раз: мол, сначала мы возьмем под контроль восточную границу ДНР и ЛНР, а потом будем выполнять все то, что записано в соглашениях, но не сейчас, а когда-нибудь, а про особый статус Донбасса вообще забудем, — напомнил Корнилов. — Другое дело, что и отвечено им было не раз, причем самыми различными государственными деятелями, включая самого Владимира Путина!»

Политолог призвал Москву «поставить вопрос ребром» как в рамках минских переговоров, так и в рамках Совета Безопасности ООН.

«Звучать этот вопрос должен так: «А Украина вообще собирается выполнять соглашения по Донбассу так, как они записаны, или нет?» — усмехнулся эксперт. — И если ответ «нет», то о каком продолжении диалога может идти речь?»

Собеседник ФАН заметил: в Киеве сейчас ведутся активные разговоры, что, мол, «Минские соглашения были подписаны под дулом пистолета», после двух болезненных поражений ВСУ, которые нанесли им войска ополченцев.