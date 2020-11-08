Безработный пьяный мужчина разбил три машины и разгромил офис в Липецке

Липецк, 8 ноября. Безработный пьяный житель Липецка устроил погром в офисе одной из городских фирм. Перед этим он успел повредить припаркованные у здания автомобили.

Инцидент произошел ночью 1 ноября на улице Кузнечная. В полицию обратился охранник здания, расположенного по соседству. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что злоумышленник успел сломать шлагбаум, повредить припаркованные у офиса «Ниву» и два Mercedes, сообщают «Вести. Липецк».

Изучив камеры внешнего видеонаблюдения, выяснилось, что после этого мужчина вооружился металлической трубой и разбил окна и входную дверь в здании. Внутри офиса он перестал себя «сдерживать» и начал переворачивать столы и шкафы.

Буяна задержали. При проверке было установлено, что это местный житель. Ему 30 лет и в данный момент он нигде не работает. Проверка по факту погрома продолжается, по ее итогам полиция установит размер ущерба, причиненного липчанином. Затем будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.