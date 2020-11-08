Пушков считает, что Байден увеличит поставки наступательного оружия Украине

Москва, 8 ноября. Поставки оружия Украине увеличатся, если к власти в США придет кандидат от Демократической партии Джо Байден. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Сенатор считает, что в случае становления кандидата от Демократической партии Джо Байдена главой государства, российской стороне стоит быть готовой к заметному повышению активности США на украинском направлении. Пушков напомнил, что Байден во время правления Барака Обамы был прокуратором Украины с американской стороны.

Политик уверен, что для демократов Украина является отличной возможностью оказать дополнительное давление на Россию. Сенатор указал на возможность наращивания америкой поставок не только оборонительного, но и наступательного оружия. США активно будут препятствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.