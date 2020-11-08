Сбившего школьника в Красноярске водителя задержали спустя несколько часов

Красноярск, 8 ноября. Полицейские задержали жителя Красноярска, который задавил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе.

Смертельная авария, по данным СМИ, произошла сегодня, 8 ноября, днем. Мужчина за рулем авто совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по "зебре". После этого автомобилист скрылся, а подросток вскоре скончался на месте ДТП от полученных при столкновении травм, передает телеканал РЕН ТВ.

Задержать водителя, устроившего смертельную аварию, удалось спустя несколько часов по горячим следам. В крови у 44-летнего мужчины обнаружили 1,21 промилле алкоголя, что в несколько раз превышает допустимую норму, установленную законодательством. В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка.