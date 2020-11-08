МО Азербайджана: Армения несет большие потери на Ходжавендском направлении

Баку, 8 ноября. ВС Азербайджана сообщают о больших потерях армянской армии на Ходжавендском направлении фронта в Карабахе.

Минобороны Азербайджана заявило, что армянская сторона несет потери в результате наступательной операции азербайджанской армии.

«2-й и 4-й батальоны 2-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении понесли потери в личном составе и военной технике», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также, по информации Баку, большое количество убитых и раненых зафиксировано среди армянских военных из подразделений 3-го мотострелкового полка. ВС Азербайджана ведут огонь по позициям ВС Армении вокруг пункта Гырмызы Базар.

Эскалация военного конфликта между Баку и Ереваном в НКР произошла в конце сентября. Противоборствующие стороны обвиняют друг друга в его развязывании. Сообщается о жертвах среди мирных жителей и масштабных разрушениях гражданской инфраструктуры.