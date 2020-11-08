ЦСКА укрепил лидерство после победы над «Ростовом»

Москва, 8 ноября. Московский ЦСКА одержал победу над «Ростовом» в игре 14-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) и сохранил первую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0. В составе армейцев столицы отличились Константин Кучаев на 20-й минуте и Федор Чалов на 74-й. «Ростов» имел неплохие шансы сравнять счет, однако экс-полузащитник ЦСКА не смог реализовать 11-метровый в ворота своей бывшей команды.

По итогу 14 игр ЦСКА набирает 31 очко и является лидером чемпионата. Ростовчане находятся на шестом месте, в их активе после 14-ти туров 23 очка.

В матче 15-го тура ЦСКА 22 ноября сыграет в Москве с «Сочи», а «Ростов» в этот же день отправится в Казань, где проведет встречу с местным «Рубином».