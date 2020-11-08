В Госдуме назвали условия для выплаты семьям 28 тысяч рублей

Москва, 8 ноября. Еще одна денежная выплата станет доступна российским семьям в ноябре. Для ее получения нужно соблюсти несколько требований, рассказали в пресс-службе Госдумы.

Речь идет о ежемесячном пособии по уходу за ребенком, которое оформляется вместе с отпуском родителя. Выплата предназначена на детей в возрасте до полутора лет.

Для оформления пособия необходимо подать документы (копия свидетельства о рождении ребенка и справка с места работы второго родителя) в бухгалтерию предприятия, где работает родитель, который будет ухаживать за ребенком.

Размер выплаты обычно составляет 40% от средней зарплаты. Минимальный размер пособия равен сумме в 6752 руб., а максимальный — 27 984 руб. При этом для детей военных, проходящих срочную службу, действуют отдельные виды пособий.