Hot Cars: СССР не имел себе равных по числу сверхсекретных боевых машин

Москва, 8 ноября. Канадский эксперт назвал СССР «королем нетрадиционной военной мощи» из-за необычных военных разработок.

В статье для канадского издания Hot Cars журналист Аарон Янг отмечает, что СССР был лидером по засекреченным разработкам в военной сфере. Спустя годы были обнародованы данные о всевозможных наработках советских конструкторов, которые порой удивляют своим размахом.

В качестве примера журналист привел артиллерийское орудие 2Б1, ставшее ответом на американский миномет в 1955 году. Оно разрабатывалось СССР под кодовым названием «Ока» и представляло собой большой грузовик с пушкой, стреляющей ядерными бомбами.

«Абсолютный монстр, 2Б1 «Ока», к счастью, никогда не использовался в бою», – говорится в публикации.

Еще одним революционным и поражающим воображение стал советский лазерный танк 1К17 «Сжатие», разработанный в 1991 году. 13 лазеров, каждый из которых использовал массивный 66-фунтовый рубин, могли эффективно поражать оптику и датчики на вражеских машинах и ракетах.

Не забыл военный эксперт и о танке СМК, получившем название в честь председателя Компартии Сергея Мироновича Кирова. От обычных танков того времени его отличало наличие двух башен. Одна использовала 76,2-мм пушку Л-11 от танка Т-34, а другая полуавтоматическое 45-мм орудие.