«Готов играть»: Семак прокомментировал состояние Дзюбы после скандала

Санкт-Петербург, 8 ноября. Тренер футбольного клуба «Зенит» поговорил с оскандалившимся футболистом Артемом Дзюбой и заявил, что спортсмен готов играть.

Петербургский футболист Артем Дзюба в нормальном состоянии и готов играть в матче против «Краснодара». Об этом заявил главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

«У Дзюбы абсолютно нормальное состояние. Он готов играть. Не собираюсь копаться в его личной жизни», — сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Скандал вокруг известного футболиста случился из-за опубликованного в Сети откровенного видео, на котором мужчина, похожий на Дзюбу, мастурбирует перед камерой. После скандала главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение об отстранении футболиста от ноябрьских игр.