Экономист назвал причину снижения курса рубля

Москва, 8 ноября. Снижение курса российского рубля происходит на фоне экономических потрясений и закупки валюты. О главных причинах изменений сообщил экономист Валентин Катасонов.

Волатильность рубля на прошедших биржевых торгах связана не только с пандемией коронавируса и действиями Центробанка РФ. В кризисной обстановке финансовый регулятор проводит политику покупки валюты. Таки образом, он корректирует кривую спроса и предложения не в пользу отечественной валюты.

Экономист Валентин Катасонов уверен, что сегодня рубль критически недооценен. Текущий курс доллара стал результатом спекуляций, в реальности американское платежное средство должно торговаться в районе 40-45 рублей. Не исключено, что обстоятельствами пользуются брокеры, которым нестабильность принесет дополнительные бонусы.