Интенсивные бои завязались в направлении города Мартуни в Нагорном Карабахе

Степанакерт, 8 ноября. Бои в НКР на разных направлениях продолжались все воскресенье, 8 ноября. Вечером завязались интенсивные бои в направлении города Мартуни.
Подразделения Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики сдерживают натиск азербайджанских войск в направлении города Мартуни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Минобороны НКР Арцрун Ованнисян. Он отметил, что интенсивность боев на этом направлении несколько меньше, чем бои под городом Шуши.
Ещё одна высота у нас ✊— Whatislov Alexandrovitch (@VatislavSanich) November 8, 2020
И это не единственная высота освобождённая за вчерашний-сегодняшний дни..#армения #карабах #арцах #войнаВкарабахе #ArtsakhStrong #ArmeniaStrong #AzerbaijaniAggression #Azerbaijaniterror #Azerbaijaniloosers pic.twitter.com/5CU73gr3zf