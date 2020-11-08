Интенсивные бои завязались в направлении города Мартуни в Нагорном Карабахе

Степанакерт, 8 ноября. Бои в НКР на разных направлениях продолжались все воскресенье, 8 ноября. Вечером завязались интенсивные бои в направлении города Мартуни.

Подразделения Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики сдерживают натиск азербайджанских войск в направлении города Мартуни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Минобороны НКР Арцрун Ованнисян. Он отметил, что интенсивность боев на этом направлении несколько меньше, чем бои под городом Шуши.