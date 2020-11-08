Богатейший человек планеты заработал 14 млрд долларов за неделю

Нью-Йорк, 8 ноября. Бизнесмен Джефф Безос вновь увеличил свое состояние, несмотря на нестабильность биржевого рынка. Богатейший человек планеты заработал еще 14 млрд долларов.

Основную часть прибыли основатель Amazon Джефф Безос получил за счет своих активов — ценных бумаг компании, которые в течение недели продолжили дорожать. Несмотря на президентские выборы в США, на торгах наблюдается ралли высокотехнологичных компаний. Даже в условиях кризиса Amazon растет в цене — также об увеличении стоимости акций сообщали Tesla и Apple.

Подорожание американских техкомпаний объясняют политической нестабильностью — сейчас регулирующим органам власти не до изучения обстановки на биржах. У ряда аналитиков сложившаяся обстановка вызывает тревогу. В последний раз повышение стоимости акций вылилось в так называемый «кризис доткомов», когда десятки интернет-компаний оказались финансовыми «пузырями».