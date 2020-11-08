СМИ: заявления генсека НАТО о России становятся все менее адекватными

Москва, 8 ноября. Сегодняшняя повестка НАТО и ее нападки в адрес РФ выглядят все более неадекватными, пишут бельгийские СМИ.

Бельгийские журналисты обратили внимание на то, что заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости увеличить расходы на закупку систем ПВО и истребителей для сдерживания РФ на фоне пандемии коронавируса и других проблем выглядят все менее адекватными.

Издание Modern Diplomacy отмечает, что кризис внутри НАТО начал назревать еще 30 лет назад, когда был подписан Варшавский договор.

«Тогда альянс внезапно потерял два ключевых элемента, которые долгое время оправдывали его существование — главного врага и миссию», — говорится в публикации.

Эффективность НАТО уже долгие годы вызывает споры. Организация проявила полную несостоятельность в борьбе с преступностью и терроризмом. При этом альянс неустанно запугивает страны мифическим «российским вторжением», но простым европейцам надоели сказки о захватчиках.

«Россия, которая якобы «угрожает» НАТО, последовательно выступает за сохранение Договора о РСМД», — отмечают эксперты.

По мнению авторов статьи, после пандемии страны-члены НАТО начнут чаще задумываться о целесообразности существования подобного альянса с его бюрократизмом и большими расходами.