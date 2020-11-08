Онанирующего на всю страну Дзюбу массово поддержали российские звезды

Москва, 8 ноября. Оскандалившегося на всю страну футболиста Артема Дзюбу поддержали многие артисты. Все они в шоке от реакции общественности на личное видео спортсмена.

Видео интимного характера, на котором запечатлен капитан сборной России по футболу Артем Дзюба, стало главным событием дня. Из-за скандала тренер национальной сборной Станислав Черчесов отстранил игрока от ноябрьских игр.

На видео отреагировали многие российские селебрити, практически все они выступили в поддержку «затравленного» 32-летнего спортсмена. Телеведущая и певица Айза не понаслышке знает о том, что переживает футболист. Пару месяцев назад она сама случайно опубликовала снимок интимной части тела.

«Хочу поддержать Дзюбу и сказать, что нет ничего прекраснее здоровой сексуальности», — написала артистка.

Более эмоционально отреагировала известная российская исполнительница Светлана Лобода. Артистку крайне возмутила реакция не только общественности, но и Российского футбольного союза (РФС).

«Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека!» — написала исполнительница в Instagram.

Свое искреннее негодование выразила телеведущая Ксения Собчак в социальной сети Instagram. Селебрити призывала всех прекратить травлю спортсмена из-за видео, которое должно носить личный характер. По ее мнению, все подобные заявления «пахнут советскими стандартами».

Больше всего ситуация задела поклонницу ФК «Зенит» певицу Татьяну Буланову. Артистка в интервью изданию «Подъем» негативно выразилась в адрес человека, опубликовавшего ролик.

«Это личное дело Артема Дзюбы. Он занимается, чем хочется. Он никого не оскорбил, не ударил, не причинил насилия, вреда. Он плохого никому не сделал. Кто-то таким образом решил ему подгадить», — отметила исполнительница.

В субботу, 7 ноября, в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на Дзюбу, занимается онанизмом, записывая свои действия на камеру. Спортсмен и представители ФК «Зенит» пока никак не прокомментировали публикацию.