Актриса Назаренко-Благая заявила, что сын порочит ее честь ради денег

Москва, 8 ноября. Звезда популярного сериала «Интерны» Юлия Назаренко-Благая рассказала, как переживает участие сына Николая в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Об этом пишут «Дни.ру».

Актриса призналась, что сейчас пытается найти общий язык с наследником, который пошел на шоу к Андрею Малахову и рассказал о ней неприятные вещи. Юлия даже попала в больницу, где восстанавливает здоровье, подорванное не нервной почве. По словам знаменитости, ей понадобилась помощь психотерапевта.

«Мой организм пытается разгрести весь ужас, который был сделан передачей», — призналась звезда «Интернов».

Она уверена, что ее сын является лишь марионеткой в руках редакторов скандальной программы. Назаренко-Благая заявила, что Николай порочит ее честь ради денег.

Как отметила артистка, связаться с наследником она не может. Юлия Назаренко-Благая предположила, что Николай мог потратить полученные гонорары за участие в ток-шоу на запрещенные вещества. По словам знаменитости, ее сын не прошел полный курс реабилитации, поэтому она не исключает срыва.

«Два года назад он повел себя очень агрессивно. Он требовал от меня деньги. А потом он предложил пойти на шоу, где мы поссоримся, помиримся», — откровенно рассказала Назаренко-Благая.

Напомним, в эфире шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова 20 октября сын актрисы Николай Назаренко заявил, что его мать состоит в секте и она якобы выгнала его из дома.