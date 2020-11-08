Погибший при крушении самолета Колтовой встречался с внучкой Светличной

Москва, 8 ноября. Телеведущий Александр Колтовой, погибший в результате крушения легкомоторного самолета, в 2000-х годах встречался с внучкой актрисы Светланы Светличной.

Имя Колтового, являвшегося ведущим популярного проекта «ДНК» на телеканале НТВ, не перестает мелькать в новостных заголовках. Так, была установлена личность женщины, летевшей вместе с погибшим телеведущим в самолете — пассажиркой разбившегося в Подмосковье воздушного судна оказалась некая Наталья Климова, а не жена телеведущего, как изначально сообщали СМИ.

Таблоиды также вспоминают карьерный путь Колтового, который впервые появился на экранах в 2001 году в рамках программы «За стеклом». Как сообщает «КП», статный брюнет стал олицетворением мужественности на проекте, покорив даже 17-летнюю внучку легендарной актрисы и секс-символа советского кино Светланы Светличной Машу.

Пара вполне могла одержать победу в телепроекте, если бы организаторы шоу не спровоцировали внучку звезды фильма «Бриллиантовая рука» на скандал, поставивший крест на их выходе в финал.