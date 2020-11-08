Олимпийская чемпионка Загитова упала после тройного флипа во время проката

Москва, 8 ноября. Российская фигуристка Алина Загитова упала на тройном флипе во время проката нового показательного номера на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

В Москве на льду «ЦСКА Арена» состоялось открытие фестиваля «Влюбленные в фигурное катание», в котором приняли участие лучшие столичные школы и ярчайшие представители спортивной дисциплины.

В рамках шоу олимпийская чемпионка Загитова впервые с февраля выступила с полноценным показательным номером. Она исполнила три прыжковых элемента, на одном из них не удержалась на льду.

Напомним, в прошлом году олимпийская чемпионка Загитова заявила, что временно приостановила свои выступления в различных соревнованиях по фигурному катанию. Однако ее красивейшими выступлениями можно полюбоваться на шоу.