Дзюбу лишили капитанской повязки в матче «Зенит» — «Краснодар»

Санкт-Петербург, 8 ноября. Российский футболист Артем Дзюба не поведет ФК «Зенит» в качестве капитана на матч против краснодарской команды.

Роль капитана петербургского клуба временно возьмет на себя хорватский защитник Деян Ловрен. При этом Артем Дзюба указан в основном составе команды.

После того как в Сети появилось скандальное видео с мастурбацией футболиста отстранили от игр сборной России по футболу в ноябре. На записи мужчина, крайне похожий на Дзюбу, занимается онанизмом и фиксирует это на камеру. Сам спортсмен и представители «Зенита» пока никак не прокомментировали публикацию.