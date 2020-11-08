Крым красиво ответил Киеву на предложение о помощи с COVID-19

Киев, 8 ноября. Первый заместитель председателя крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал инициативу киевских политиков о размещении гуманитарных лагерей на границе с Крымом.

Ранее стало известно, что руководство Украины намерено развернуть гуманитарные лагеря на границе с Крымом. По мнению вице-премьера Украины Алексея Резникова, эпидемиологическая обстановка на российском полуострове настолько плохая, что местным жителям требуется сторонняя помощь.

В Крыму немедленно ответили на очередную политическую провокацию Киева. Председатель крымского парламента отметил, что не понимает, каким образом Украина собирается помочь тем, чем сама не располагает.

«А мы разберемся сами. Ситуация с коронавирусом у нас стабильная и контролируемая, средств и специалистов достаточно, и помощь со стороны нам не нужна», — заявил Фикс.

Чиновник также указал на необходимость побороть пандемию коронавируса на Украине, прежде чем делать заявления подобного рода.