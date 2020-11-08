Инспектор рассказал о попытке Колтового увести падающий самолет от домов

Московская область, 8 ноября. Общественный инспектор по безопасности полетов Кирилл Кондратенко заявил, что Александр Колтовой перед смертью увел самолет от жилых домов.

Авиакатастрофа, произошедшая накануне, 7 ноября, в Подмосковье могла унести жизнь не только телеведущего НТВ, но и жителей домов, куда падал его самолет. Однако Колтовой увидел, что пилотируемое им судно летит в частный сектор, и начал отворачивать его в сторону, передает слова инспектора РИА Новости.

При этом ведущий, как пилот, знал, что подобный маневр в небе может быть смертельно опасен, но все равно пошел на него. Если бы Колтовой все-таки решился на посадку в частном секторе, то, скорее всего, он бы даже выжил, убив при этом нескольких других человек, отметил Кондратенко.