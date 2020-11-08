Сын ведущего «Русского лото» Борисова женился вскоре после смерти отца

Москва, 8 ноября. Сын российского ведущего программы «Русское лото» Михаила Борисова, который ушел из жизни в сентябре, вскоре после его смерти женился. Об этом Вениамин рассказал в эфире программы «Однажды» на телеканале НТВ.

Известный телеведущий не дожил до свадьбы сына всего несколько недель — Вениамин женился в октябре. 30-летний наследник Борисова хотел отложить торжество, но все-таки передумал. По словам Вениамина, его решение поддержали и родственники, и знакомые.

«Сначала не понимали, как себя вести, но когда к нам подошли ближайшие друзья со словами: «Только не переносите». Я подумал, что свадьбу отменять не буду», — рассказал сын Михаила Борисова.

Он добавил, что ощущал присутствие отца на свадебном торжестве. Как пояснил Вениамин, «тогда 40 дней еще не прошло, значит, душа где-то рядом».

«Перед свадьбой мы съездили на кладбище и пригласили его, чтобы он своим духом присутствовал. Хотели, чтобы он был с нами, чтобы все видел» — сказал молодой человек, избранницей которого стала 26-летняя актриса Алсу Сулейманова.

Ранее была названа причина смерти 71-летнего ведущего «Русского лото». Известно, что телеведущий заболел COVID-19, также он страдал от сахарного диабета и гипертензии.