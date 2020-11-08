Помощница главы НКР опровергла сообщение о сдаче города Шуши

Степанакерт, 8 августа. Военная операция в городе Шуши продолжается. Об этом сообщила помощница главы Нагорно-Карабахской Республики Армине Григорян.

Послание президента Азербайджана Ильхама Алиева о переходе Шуши под контроль Баку было адресовано не столько азербайджанцам, сколько жителям Карабаха, чтобы деморализовать общество, заявила Григорян.

«Военная операция в городе Шуши продолжается. Она не завершена», — написала Григорян на странице в социальной сети.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ранее заявил, что город Шуши перешел под контроль Баку, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тут же поздравил его с победой.

В Министерстве обороны Армении опровергли сообщение о сдаче города Шуши азербайджанским военным.