Садальский назвал шоу «Голос» провальным проектом из-за постоянных скандалов

Музыкальная программа «Первого канала» «Голос» уже не первый раз утопает в звездных интригах и скандалах. На фоне очередных разбирательств на шоу актер, журналист Станислав Садальский назвал проект провальным и посоветовал его закрыть. Ранее эту же инициативу поддержал известный журналист и музыкальный критик Сергей Соседов.

Главной героиней последнего скандала на проекте «Голос» стала дочь известного телеведущего Романа Будникова Александра. После ее выступления на этапе «слепых прослушиваний» жюри пришло в неописуемый восторг и полным составом развернулось к участнице, обеспечив таким образом ей дальнейшее участие в проекте.

В искренности выбора наставников усомнились не только зрители, но и представители российской кинематографической богемы. Так, Станислав Садальский заявил, что судейство было нечестным и «кумовство процветает». Кроме того, артист объяснил, для чего продюсерам «Первого канала» нужны подобные склоки и привлечение внимания к шоу.

«Проект этот провальный, как и все проекты, которыми заведовал Аксюта, у него же мозги как у курицы. Надо посоветовать Эрнсту уволить его. Рейтинги падают, вот и придумываются всякие скандалы. Они надеются таким образом привлечь внимание зрителя», — объясняет актер российского кино.

Ранее в Сеть поступила информация о том, что «Первый канал» принял беспрецедентное решение подать иски к Станиславу Садальскому и Сергею Соседову из-за их резкой критики. Телеканал обвинил их в распространении сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию федерального канала.

Станислав Садальский рассказал, как продвигается дело с судебными исками.